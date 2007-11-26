Житомирській науковій бібліотеці присвоїли ім’я Олега Ольжича

До відзначення в Україні 100-річчя від дня народження поета і громадсько-політичного діяча Олега Ольжича Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці присвоєно його ім’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА на заходах із вшанування жертв Голодомору в Житомирі.

"Я підписав розпорядження, яким обласній універсальній науковій бібліотеці присвоєне ім’я нашого земляка, учасника українського визвольного руху, визначного громадсько-політичного діяча, вченого, поета і публіциста Олега Ольжича", – сказав голова ОДА.

Довідка. Олег Кандиба (псевдонім Олег Ольжич) — український поет і археолог, діяч Організації українських націоналістів. Син письменника і поета Олександра Олеся (Кандиби).

Народився в 1907 р. в Житомирі. У 1917—1923 вчився в Пущі-Водиці біля Києва. У 1923-му емігрував разом з батьками до Чехословаччини.

У 1924-29 вчився в Карловому університеті в Празі, вивчав археологію в Українському Вільному Університеті, захистив докторську дисертацію на тему «Неолітична кераміка Галичини». У 1938 р. читал лекції в Гарвардському університеті.

Молодим вступив до українського націоналістичного руху. З 1929 — член ОУН, виконав ряд відповідальних завдань Проводу ОУН, в першу чергу Євгена Коновальца. У 1937 очолив культурно-просвітницьку референтуру Проводу. У 1939-1941 очолював Революційний трибунал ОУН, входив до Проводу ОУН.

На початку Великої Вітчизняної війни був одним з керівників «похідних груп ОУН» (прихильників А. Мельника), які прибули в Україну для формування органів поліції і місцевої адміністрації. Разом з Основною похідною групою Ольжича до Києва прибуло воєнізоване формування «Буковинський курінь». У 1941—1942 О. Кандиба жив у Києві, налагоджував мережу ОУН (М) на Україні, в жовтні 1941 став одним з організаторів Української Національної Ради.

25 травня 1944 заарештований гестапо у Львові, відправлений до концтабору Заксенгаузен. Загинув в ніч з 9 на 10 червня 1944 р.