На шахті у Луганській області рятувальники звільнили з-під завалу гірника і підняли на поверхню тіла двох його товаришів, які загинули.

Як уже повідомляв УНІАН, учора близько 12:00 на шахті ПП “Абріс” в м. Антрацит стався обвал гірських порід, під який потрапили троє гірників. Сьогодні шахтарів звільнили з-під завалу. Як передає кореспондент УНІАН, двоє з них загинули, один залишився живий. О 4:42 ранку вдалося звільнити першого гірника, його госпіталізували. На жаль, двоє інших його колег загинули. Їх тіла були підняті на поверхню о 5:50 і 6:19 відповідно.