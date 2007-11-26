28 листопада о 10-30 в УНІАН відбудеться презентація книжкової колекції «Великі імена XIX століття». 28 листопада в Україні стартує наймаштабніший книжковий проект в історії країни – газета «Комсомольская правда» в Украине» надрукує понад 1 мільйон екземплярів художніх книг. Колекція класичної літератури – 30-томна збірка «Великі імена XIX століття» - продаватиметься за мінімально можливою для книги ціною. Учасники: головний редактор газети «Комсомольская правда» в Украине» Андрій Хрустальов, міністр культури і туризму Юрій Богуцький, міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко, а також команда КВН «ЧП Мінськ», група «Тік», Влада Литовченко. Після прес-конференції зірки вийдуть на вулицю, щоб продавати книгу киянам. Всі кошти, зібрані в цей день, будуть витрачені на покупку підручників для київського дитячого будинку (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 205-43-00, 205-43-03, press@umh.com.ua