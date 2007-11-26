Американця, який продавав українцям секрети мільйонерів, суд звільнив під заставу

Конотопський міськрайонний суд Сумської області 19 листопада виніс постанову про обрання щодо громадянина США Роберта ФЛЕТЧЕРА міри запобіжного заходу у вигляді застави у 32 тисячі гривень та звільнення з-під варти.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Як ідеться у повідомленні, днями у ряді ЗМІ з’явилися матеріали про нібито зникнення затриманого прикордонниками 9 листопада Р.ФЛЕТЧЕРА, який намагався перетнути україно-російський кордон у пункті пропуску «Хутір-Михайлівський» із підробленим паспортом громадянина України.

Держприкордонслужба має у своєму розпорядженні інформацію про те, що 14 листопада справа про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання (спроба) державного кордону України) відносно Р.ФЛЕТЧЕРА була направлена до Сумського районного суду, який виніс рішення про накладення на зазначеного громадянина стягнення у вигляді 10 діб адміністративного арешту. Того ж дня затриманого було передано в Ізолятор тимчасового утримання Сумського МВ УМВС України у Сумській області.

15 листопада співробітники Лінійного відділу по станції «Конотоп» УМВС України на Південно-західній залізниці перевели затриманого до ізолятора тимчасового утримання Лінійного відділу м.Конотопа, а слідчим даного лінійного відділу було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа).

Як повідомляв УНІАН, раніше в українській пресі з’явилося повідомлення про те, що вже кілька місяців в різних містах України можна побачити рекламу на біг-бордах тренінгу Р.ФЛЕТЧЕРА «Секрети мільйонерів». Він позиціонує себе як успішного американського багатія, який готовий поділитися своїми знаннями з українцями. Щоправда, коштує це задоволення недешево - повний термін навчання 3 тисячі доларів. Однак висока ціна українців не відлякує. Графік тренінгів Р.ФЛЕТЧЕРА, який можна знайти на сайті його компанії Global System Training, розписаний до 29 грудня.

Р.ФЛЕТЧЕР займається в Україні організацією тренінгів, залучаючи кошти українських громадянм. В усіх його діях є ознаки фінансової піраміди, стверджують ЗМІ і додають, що в США хтось його звинуватив у шахрайстві.