Американця, який продавав українцям секрети мільйонерів, суд звільнив під заставу
Графік тренінгів розписаний до 29 грудня
Конотопський міськрайонний суд Сумської області 19 листопада виніс постанову про обрання щодо громадянина США Роберта ФЛЕТЧЕРА міри запобіжного заходу у вигляді застави у 32 тисячі гривень та звільнення з-під варти.
Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.
Як ідеться у повідомленні, днями у ряді ЗМІ з’явилися матеріали про нібито зникнення затриманого прикордонниками 9 листопада Р.ФЛЕТЧЕРА, який намагався перетнути україно-російський кордон у пункті пропуску «Хутір-Михайлівський» із підробленим паспортом громадянина України.
Держприкордонслужба має у своєму розпорядженні інформацію про те, що 14 листопада справа про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання (спроба) державного кордону України) відносно Р.ФЛЕТЧЕРА була направлена до Сумського районного суду, який виніс рішення про накладення на зазначеного громадянина стягнення у вигляді 10 діб адміністративного арешту. Того ж дня затриманого було передано в Ізолятор тимчасового утримання Сумського МВ УМВС України у Сумській області.
15 листопада співробітники Лінійного відділу по станції «Конотоп» УМВС України на Південно-західній залізниці перевели затриманого до ізолятора тимчасового утримання Лінійного відділу м.Конотопа, а слідчим даного лінійного відділу було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа).
Як повідомляв УНІАН, раніше в українській пресі з’явилося повідомлення про те, що вже кілька місяців в різних містах України можна побачити рекламу на біг-бордах тренінгу Р.ФЛЕТЧЕРА «Секрети мільйонерів». Він позиціонує себе як успішного американського багатія, який готовий поділитися своїми знаннями з українцями. Щоправда, коштує це задоволення недешево - повний термін навчання 3 тисячі доларів. Однак висока ціна українців не відлякує. Графік тренінгів Р.ФЛЕТЧЕРА, який можна знайти на сайті його компанії Global System Training, розписаний до 29 грудня.
Р.ФЛЕТЧЕР займається в Україні організацією тренінгів, залучаючи кошти українських громадянм. В усіх його діях є ознаки фінансової піраміди, стверджують ЗМІ і додають, що в США хтось його звинуватив у шахрайстві.