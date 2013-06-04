В Україні показали логотип до 200-річчя Шевченка (додане фото)

Як передає кореспондент УНІАН, участь у презентації взяв міністр культури України Леонід Новохатько.

На брифінгу з нагоди презентації Новохатько відзначив, що цей логотип був відібраний компетентним журі, яке складалось з авторитетних митців-графіків. За словами міністра, на конкурс було представлено 208 ескізів від понад 100 учасників.

Найкращою стала робота викладача Бережанської дитячої художньої школи (Тернопільська обл.) Олега Шупляка.

“Умови конкурсу дозволяли приймати кілька ескізів від одного автора, але основними критеріями відбору були лаконічність, асоціативність з особистістю Шевченка та ювілейною датою”, - зазначив Новохатько.

За його словами, цей логотип стане всеукраїнським та міжнародним символом шевченківського ювілею і буде використовуватися на буклетах, каталогах, в оформленні інтер’єрів приміщень, де проходитимуть заходи з нагоди 200-річчя з дня народження Кобзаря, на телебаченні у тематичних програмах, фільмах, анонсах.

Що стосується безпосередньо логотипу, то він представляє собою стилізований автопортрет молодого Шевченка, під яким міститься його авторський підпис та дата «200 років». Кольори логотипу: темно-синій, бронзовий чи темно-оранжевий. Що стосується фону, то він білий, проте допускається використання блідо-жовтого кольору у випадку роздруківки на банерній тканині. Розміри емблеми можуть змінюватися в залежності від застосування.