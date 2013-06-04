В Україні показали логотип до 200-річчя Шевченка (додане фото)

16:07, 04 червня 2013
Суспільство
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Сьогодні в Києві презентовано логотип, який використовуватиметься до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Олег Шупляк став переможцем конкурсу

Як передає кореспондент УНІАН, участь у презентації взяв міністр культури України Леонід Новохатько.

На брифінгу з нагоди презентації Новохатько відзначив, що цей логотип був відібраний компетентним журі, яке складалось з авторитетних митців-графіків. За словами міністра, на конкурс було представлено 208 ескізів від понад 100 учасників.

Логотип 200-ліття Шевченка

Найкращою стала робота викладача Бережанської дитячої художньої школи (Тернопільська обл.) Олега Шупляка.

“Умови конкурсу дозволяли приймати кілька ескізів від одного автора, але основними критеріями відбору були лаконічність, асоціативність з особистістю Шевченка та ювілейною датою”, - зазначив Новохатько.

За його словами, цей логотип стане всеукраїнським та міжнародним символом шевченківського ювілею і буде використовуватися на буклетах, каталогах, в оформленні інтер’єрів приміщень, де проходитимуть заходи з нагоди 200-річчя з дня народження Кобзаря, на телебаченні у тематичних програмах, фільмах, анонсах.

Що стосується безпосередньо логотипу, то він представляє собою стилізований автопортрет молодого Шевченка, під яким міститься його авторський підпис та дата «200 років». Кольори логотипу: темно-синій, бронзовий чи темно-оранжевий. Що стосується фону, то він білий, проте допускається використання блідо-жовтого кольору у випадку роздруківки на банерній тканині. Розміри емблеми можуть змінюватися в залежності від застосування.

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