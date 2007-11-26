Танці з зірками-3: Подкопаєва в сльозах залишила паркет (фото)

Сьомий ефір проекту "Танців із зірками-3" став, схоже, повною несподіванкою для деяких його учасників. Навряд чи Лілія Подкопаєва з її чемпіонським норовом і амбіціями сподівалася на те, що цей танцювальний шоу-вечір стане для її пари останнім.

Тим більше, що вже після вильоту Ліля заявила: "Я знаю, що я набрала найбільше голосів телеглядачів. І нотаріус може це підтвердити!"

Є ще один пікантний момент. Чомусь sms, які було у вечір неділі призначено на підтримку пари Ганна Пелипенко-Марчін Мрочек, було доставлено за номером 5202 із запізненням, або вони взагалі не доставлялися. Причому незалежно від оператора, пише TabloID.

"Інтуїція мені підказувала, що Лілю повинні були прибрати саме зараз, — поділився з "Сегодня" чоловік Покопаєвої Тимофій Нагорний. — Я морально готував її до будь-якого результату цього ефіру, але Ліля вірила в краще, адже вона борець за справедливість. Звичайно, судді могли не так відкрито "валити" її і ставити лояльніші оцінки, але це вже неважливо. Я наперед приготував в загальній гримерці "поляну" і запросив туди всіх учасників "Танців-3", а також профі бальних танців. Трохи розрядили обстановку — адже всі підтримували Лілю, хвалили. Але як може себе відчувати людина, яка відчула несправедливість? Звичайно, Ліля засмутилася, але вже удома, потанцювавши з донечкою Каролінкою, повеселіла. У неї стільки нагород в житті, що це все дрібниці".

Вихід у фінал польський актор Марчін Мрочек сприйняв як належне, а ось його партнерка Ганна Пелипенко не могла зупинити сліз. "Кожного разу я готувалася до того, що ми можемо залишити паркет, але кожного разу молилася, щоб ми пройшли далі, - розповіла виданню танцівниця.

Фото TabloID і Сегодня