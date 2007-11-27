Як боротися з плагіатом у журналістиці...

Київська незалежна медіа-профспілка готова надавати юридичну допомогу журналістам щодо відстоювання їхніх авторських прав у суді.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова Київської незалежної медіа-профспілки Михайлина СКОРИК.

На прес-конференції йшлося про те, що приводом для започаткування такої ініціативи стала успішно виграна журналісткою Тетяною ПЕЧОНЧИК справа про порушення її авторських прав газетою „Свобода істини” (засновник - ТОВ „Леус Медіа-Проект”).

Т.ПЕЧОНЧИК звернулася до суду після того, як виявила, що її стаття „Чи існує український сленг?” (№188 “Робітничої газети” від 11 грудня 2003 року) була надрукована під назвою “Сленг – зеркало общества” у газеті “Свобода істини” (25-31 січня 2007 року) без зазначення прізвища автора і посилання на видання.

Перевіряючи обставини справи, Шевченківський районний суд міста Києва, встановив, що позивачка справді є автором статті “Чи існує українських сленг?”, яка з невеликими змінами з дозволу журналістки була передрукована інтернет-виданням From-ua.com під назвою “Следи за базаром”. Обидві публікації були підписані автором – Тетяною ПЕЧОНЧИК.

Як було повідомлено на прес-конференції, у суді представник газети „Свобода істини” підтвердила, що їхнє видання передрукувало статтю позивачки (а саме – версію, опубліковану в Інтернеті), але через технічну помилку прізвище автора статті не було вказане. Також вона підтвердила, що видання не мало дозволу на публікацію цієї статті.

18 липня Шевченківський райсуд визнав “незаконним використання ТОВ “Леус Медіа Проект” у номері газети “Свобода істини” №3 від 25-31 січня 2007 року статті “Сленг – зеркало общества”, яка є об‘єктом авторського права Печончик Т.І.”, повідомлено на прес-конференції.

Суд ухвалив стягнути з відповідача на користь позивачки компенсацію у розмірі 4430 грн. та 500 грн. моральної шкоди і зобов‘язати ТОВ “Леус Медіа Проект” за власний рахунок надрукувати у “Робітничій газеті” резолютивну частину цього рішення.

22 листопада Апеляційний суд міста Києва підтвердив рішення Шевченківського районного суду за позовом журналістки.

За словами М.СКОРИК, в результаті такого прецеденту між Київською незалежною медіа-профспілкою та юридичною фірмою «Шабалін і Костянчук», яка здійснювала юридичний супровід процесу, буде підписано договір про захист порушених, обмежених чи невизнаних прав та законних інтересів журналістів профспілки під час здійснення ними професійної діяльності, у тому числі їхніх прав на об’єкти інтелектуальної власності.

*** Київська незалежна медіа-профспілка існує з 30 листопада 2002 року, об’єднує понад 600 столичних журналістів і спеціалізується на захисті свободи слова, економічних та соціальних прав журналістів.

Юридична фірма «Шабалін і Костянчук» створена в 2000 році і надає юридичні послуги у всіх галузях права.