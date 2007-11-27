Нові схеми шахрайства на столичному ринку нерухомості

Невичерпна українська фантазія плюс бажання отримати легкі гроші змушують наших шахраїв вигадувати нові шулерські схеми, передає ICTV .

Так, у столиці крутять афери з нерухомістю. Здебільшого в елітних районах, де мешкають довірливі пенсіонери. Схема проста: брокер в особі “заможної” жінки літнього віку знайомиться із власником квартири й у дружній бесіді пропонує поміняти помешкання на скромніше з гідною доплатою. Потім приводить підставних покупців, які збивають ціну на житло до мінімуму. І продаючи квартиру, махінатори наварюють до $100 тис.