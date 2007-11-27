Росія і Україна разом вивчатимуть спільну історію
У Москві пройшла зустріч дипломатів
Посол України в Росії Олег ДЬОМІН обговорив із заступником міністра закордонних справ РФ Григорієм КАРАСІНИМ найважливіші питання двосторонніх російсько-українських відносин.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС Росії, зустріч О.ДЬОМІНА і Г.КАРАСІНА відбулася 26 листопада в Москві.
За інформацією Департаменту інформації та преси, сторони обговорили питання гуманітарної співпраці, а також налагодження тісної взаємодії у сфері вивчення спільної історії Росії і України. Порушувалась нинішня ситуація і перспективи співпраці в Керченській протоці.
О.ДЬОМІН і Г.КАРАСІН розглянули також графік майбутніх російсько-українських політичних контактів.
Разом з тим, Департамент МЗС РФ не уточнив можливих дат українсько-російських зустрічей.