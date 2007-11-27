Міліція йде на небачену жертву
Корнієнко розповів про безпрецедентний крок
Міністерство внутрішніх справ України має намір перевести 200 співробітників центрального апарату на службу в регіони з метою покращення ситуації на дорогах України. Насамперед, вони будуть залучені до реєстрації та розслідування ДТП.
|Михайло КОРНІЄНКО
«Ми сьогодні приймемо рішення, щоб скоротити апарат МВС на 200 чоловік і направити їх на місця, щоб вони оглядали, реєстрували і розслідували ДТП», - сказав він, додавши при цьому, що більшість цих співробітників центрального апарату буде направлено в Київ і Київську область.
За словами М.КОРНІЄНКА, «цей крок, безумовно, безпрецедентний, такого ніколи не робилося», але здійснити його необхідно для покращення роботи ДАІ на місцях.
Аналізуючи ситуацію з дорожньо-транспортними пригодами, що склалася в Україні, М.КОРНІЄНКО, насамперед, поінформував, що за 10 місяців цього року, в порівнянні з відповідним періодом 2006 року, кількість ДТП зросла на чверть.
Як зазначив М.КОРНІЄНКО, по-перше, проблема полягає в тому, що Департамент ДАІ послабив контроль за ситуацією на дорогах. Крім того, старі підходи до роботи «були зламані, а нові не так швидко набирають обертів», сказав він.
Разом з тим М.КОРНІЄНКО зазначив, що багато нарікань від громадян спрямовані на розслідування злочинів, пов’язаних з ДТП, в тому числі співробітники МВС не завжди вчасно вживають заходів для встановлення злочинців, які скоїли ДТП.
Також МВС турбує ситуація щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, в тому числі з метою отримати потім за це винагороди від власника автомобіля.
За його словами, найбільше таких випадків трапляється в центральних регіонах України, однак чимало їх зафіксовано в Донецькій, Луганській, Львівській областях та в Криму.
Водночас він вказав на незадовільну підготовку водії і, як наслідок, через вину людини за кермом трапляється дві третини всіх зафіксованих ДТП.
М.КОРНІЄНКО відзначив, що майже 100% осіб, які навчаються в автошколах, отримують права на керування транспортним засобом. Перевірки останніх днів скоротили ці цифри на 4-6%. А з 2 тис. 300 автошкіл, які були перевірені, на ряд з них складено матеріали і направлено до Міністерства освіти для прийняття рішення про позбавлення ліцензій на підготовку водіїв.
Торкаючись роботи МРЕВ (міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділень), М.КОРНІЄНКО наголосив, «що треба навести там порядок”. “Якщо ми не наведемо там порядок, нам треба, як-то кажуть, «сушити весла» і йти з посад», - сказав він.
В контексті сказаного він поінформував, що лише за останній тиждень перевірок МРЕВ було виявлено 6 фактів хабарництва, 10 випадків перевищення службових повноважень та десятки інших порушень.