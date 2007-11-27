Міліція йде на небачену жертву

Міністерство внутрішніх справ України має намір перевести 200 співробітників центрального апарату на службу в регіони з метою покращення ситуації на дорогах України. Насамперед, вони будуть залучені до реєстрації та розслідування ДТП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО, виступаючи сьогодні в Києві на колегії МВС України .

«Ми сьогодні приймемо рішення, щоб скоротити апарат МВС на 200 чоловік і направити їх на місця, щоб вони оглядали, реєстрували і розслідували ДТП», - сказав він, додавши при цьому, що більшість цих співробітників центрального апарату буде направлено в Київ і Київську область.

За словами М.КОРНІЄНКА, «цей крок, безумовно, безпрецедентний, такого ніколи не робилося», але здійснити його необхідно для покращення роботи ДАІ на місцях.

Аналізуючи ситуацію з дорожньо-транспортними пригодами, що склалася в Україні, М.КОРНІЄНКО, насамперед, поінформував, що за 10 місяців цього року, в порівнянні з відповідним періодом 2006 року, кількість ДТП зросла на чверть.

Як зазначив М.КОРНІЄНКО, по-перше, проблема полягає в тому, що Департамент ДАІ послабив контроль за ситуацією на дорогах. Крім того, старі підходи до роботи «були зламані, а нові не так швидко набирають обертів», сказав він.

Разом з тим М.КОРНІЄНКО зазначив, що багато нарікань від громадян спрямовані на розслідування злочинів, пов’язаних з ДТП, в тому числі співробітники МВС не завжди вчасно вживають заходів для встановлення злочинців, які скоїли ДТП.

Також МВС турбує ситуація щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, в тому числі з метою отримати потім за це винагороди від власника автомобіля.

За його словами, найбільше таких випадків трапляється в центральних регіонах України, однак чимало їх зафіксовано в Донецькій, Луганській, Львівській областях та в Криму.

Водночас він вказав на незадовільну підготовку водії і, як наслідок, через вину людини за кермом трапляється дві третини всіх зафіксованих ДТП.

М.КОРНІЄНКО відзначив, що майже 100% осіб, які навчаються в автошколах, отримують права на керування транспортним засобом. Перевірки останніх днів скоротили ці цифри на 4-6%. А з 2 тис. 300 автошкіл, які були перевірені, на ряд з них складено матеріали і направлено до Міністерства освіти для прийняття рішення про позбавлення ліцензій на підготовку водіїв.

Торкаючись роботи МРЕВ (міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділень), М.КОРНІЄНКО наголосив, «що треба навести там порядок”. “Якщо ми не наведемо там порядок, нам треба, як-то кажуть, «сушити весла» і йти з посад», - сказав він.

В контексті сказаного він поінформував, що лише за останній тиждень перевірок МРЕВ було виявлено 6 фактів хабарництва, 10 випадків перевищення службових повноважень та десятки інших порушень.