Янукович пообіцяв довести медреформу до кінця

Президент України Віктор Янукович запевняє, що влада до кінця доведе реалізацію медичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ.

Президент зауважив, що, незважаючи на шалений опір і намагання дискредитувати медичну реформу, необхідно рухатись вперед. При цьому він закликав “не махати шаблею наголо”, а підходити до цього питання зважено і з розумінням.

Янукович звернув увагу на неприпустимість дій окремих керівників регіонів, які фактично дискредитують реформу.

“Не можна з шаблею наголо. Так як в деяких регіонах дискредитується реформа керівниками, цього допустити в подальшому не можна”, - сказав Президент.

При цьому він підкреслив на незворотності медичної реформи.

Глава держави закликав не вірити чуткам про те, що медична реформа може бути згорнута.

“Ми вже повинні звикнути до того, що якщо ми робимо крок вперед, ми йдемо й далі і будемо йти, хто б не стояв на цьому шляху. Я вам скажу — пожалійте себе. Звертаюсь до тих, хто зволікає: я б не радив вам цього робити”, - сказав Янукович.

Він пообіцяв довести цю реформу до кінця як в пілотних регіонах, так і в по всій Україні.

Янукович закликав керівників областей, в яких поки не реалізується медична реформа, відвідати пілотні регіони й перейняти досвід.

Велику увагу Президент приділив необхідності подальшої реалізації програми щодо реформи екстреної медичної допомоги, а також реалізації проекту “Нове життя” з відкриття перинатальних центрів.

При цьому Янукович підкреслив, що в цілому не можна припиняти реформи в державі.

“Нам ні в якому разі не можна зупинятись, незважаючи на те, що в світі вирує криза, незважаючи на те, що вона суттєво зачепила Україну, але шлях, який ми обрали, він не змінний”, - сказав Президент, додавши, що влада зробила все що могла і далі повинна іти цим шляхом.