СБУ з'ясувала, хто повідомив про теракт проти Януковича

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області, минулого тижня о 20.00, до управління СБУ в Львівській області надійшла інформація про те, що особа, яка представилася «майором» МВС України повідомила, що групою осіб у Львові нібито готується терористичний акт стосовно Президента України. Однак, анонім не зазначив де саме „група осіб зі Львова” ніби-то готує замах на Президента.

Співробітники СБУ встановили та затримали аноніма. Ним виявився 33-річний мешканець Львова, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Правопорушник пояснив, що здійснив анонімний телефонний дзвінок з метою перевірити ефективність роботи правоохоронних органів. Реальних намірів та можливостей для реалізації протиправних дій він не мав, а діяв у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Слідчим відділом Управління СБУ за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) та скеровано до органів прокуратури. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.