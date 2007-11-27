Завтра в Україні буде сніг та хуртовини

Завтра в Україні очікується сніг, місцями хуртовини. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Криму до 24 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в південній частині 1-6° тепла; у Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

29-30 листопада - хмарно з проясненнями. У східних областях та на півночі Лівобережжя невеликий сніг. На решті території без істотних опадів, лише 29 листопада у північних та центральних областях місцями невеликий сніг, а вдень 30 листопада у західних областях мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на Одещині невеликий дощ. На дорогах України, окрім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер західний з переходом на південний, 7-12 м/с, 29 листопада у східних областях та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 5-10° морозу, у Карпатах та на Прикарпатті 10-15° морозу, на решті території 2-7° морозу, на узбережжі морів близько 0°; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла (у Карпатах 1-6° морозу), у південній частині 29 листопада 2-7° тепла, 30 листопада 6-11°.

1-2 грудня - часом дощ та мокрий сніг (вдень 1 грудня у західній половині невеликі опади, 2 грудня у більшості південних областей, вночі і в північних та центральних областях без істотних опадів). Температура вночі 1 грудня від 3° морозу до 3° тепла, 2 грудня 0-6° морозу (у Приазов`ї близько 0°), вдень 0-5° тепла; у південній частині 1 грудня вночі 1-7° тепла, вдень 3-8°, в Криму до 11° тепла, 2 грудня вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 1-8° тепла.

У Києві та області у середу очікується невеликий мокрий сніг, слабка хуртовина, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-18 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

29-30 листопада - хмарно з проясненнями. 29 листопада місцями невеликий сніг, 30 листопада без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний з переходом на південний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

1-2 грудня - часом мокрий сніг та дощ (вдень 1 грудня невеликий), лише вночі 2 грудня без істотних опадів. Температура вночі 1 грудня від 3° морозу до 2° тепла, 2 грудня 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла.