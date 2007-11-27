Ющенко відкрив цех і заклав пам’ятну капсулу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті киснево-конверторного цеху для виробництва сталі ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» на Луганщині.

Як повідомляє прес-служба Президента, вітаючи робітників підприємства, глава держави висловив переконання, що кожен, хто працюватиме у новому цеху, пишатиметься цим. Адже, за його словами, йдеться про виробництво, яке «сьогодні дихає авангардом та новітніми технологіями», є одним з найкращих в Європі. «Це приклад того, як ми можемо реалізувати наші можливості», - підкреслив В.ЮЩЕНКО. «З початком роботи цеху буде створено 600 нових робочих місць, забезпечених високою оплатою, які вимагатимуть великого професіоналізму», - додав він.

Президент також високо оцінив роботу будівельників, зокрема швидкі темпи спорудження цеху, який було зведено за 27 місяців - раніше на будівництво подібних об’єктів витрачалося не менше 36 місяців.

На головному пульті управління нового цеху глава держави особисто запустив конвертор.

Президент також вручив державні нагороди металургам комбінату.

Після церемонії відкриття цеху В.ЮЩЕНКО заклав пам’ятну капсулу на місці спорудження газотурбінної електростанції комбінованого циклу, яка будується в рамках програми модернізації Алчевського комбінату для підвищення надійності його електропостачання.

***Алчевський металургійний комбінат був заснований у 1896 році. Корінна реконструкція комбінату відбулася в 1952-1961 роках – тоді, зокрема, були побудовані потужніші мартенівські печі.

Листова і сортова прокатна продукція підприємства сьогодні широко використовується як в Україні, так і за кордоном у суднобудуванні, атомному та хімічному машинобудуванні, при спорудженні газопроводів, металевих конструкцій, шахтних і гірничих виробіток. У 2007 році випуск товарного прокату за прогнозами має сягнути 3,7 млн. тонн.

На підприємстві працює понад 18,3 тисячі робітників.