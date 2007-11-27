У народного депутата Сівковича вкрали пістолет і гроші
14:54, 27 листопада 2007Суспільство
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Барсетка лежала у "Лексусі"
У народного депутата України, члена фракції Партії регіонів Владимира Сівковича викрали барсетку з 1000 гривень.
Про це повідомляє прес-служба міліції.
Зловмисник розбив скло автомобіля "Лексус", який був припаркований на Печерську (вул. Липська, 12/15) і, без особливих проблем витягнув чоловічу сумочку Сівковича.
Сівкович звернувся в міліцію у понеділок, 26 листопада, заявивши, що у викраденій барсетці знаходився ще і пістолет "Вальтер" калібру 7,65 мм.
Столичні правоохоронці стверджують, що ця зброя була зареєстрована в 1998 році.
За фактом крадіжки порушено кримінальну справу.
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