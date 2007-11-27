У народного депутата Сівковича вкрали пістолет і гроші

У народного депутата України, члена фракції Партії регіонів Владимира Сівковича викрали барсетку з 1000 гривень.

Про це повідомляє прес-служба міліції.

Зловмисник розбив скло автомобіля "Лексус", який був припаркований на Печерську (вул. Липська, 12/15) і, без особливих проблем витягнув чоловічу сумочку Сівковича.

Сівкович звернувся в міліцію у понеділок, 26 листопада, заявивши, що у викраденій барсетці знаходився ще і пістолет "Вальтер" калібру 7,65 мм.

Столичні правоохоронці стверджують, що ця зброя була зареєстрована в 1998 році.

За фактом крадіжки порушено кримінальну справу.

"Обозреватель"