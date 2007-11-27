Волинець: на шахті ім. Засядька ”людські життя в розрахунок не беруться”

Причиною аварії на шахті ім. О.Засядька в Донецьку 18 листопада, що призвела до загибелі 100 гірників, стало "серйозне збільшення темпів видобутку вугілля".

Про це в інтерв`ю Інтернет-виданню "Острів" заявив член урядової комісії з розслідування причин аварії народний депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

Одночасно він зазначив, що, крім нього, ніхто з членів Держкомісії не підтримав це твердження.

За словами М.ВОЛИНЦЯ, середньодобовий видобуток вугілля на чотири лави шахти ім. О.Засядька становить 8,5 тис. тонн. Разом з тим, на сусідній шахті "Щегловська-глибока", де роботи ведуться на такій самій глибині і на аналогічних пластах, план видобутку на три лави становить 4,5 тис. тонн вугілля, зазначає М.ВОЛИНЕЦЬ. Він переконаний, що "техніка на шахті ім. О.Засядька дозволяє видобувати таку кількість вугілля, але технологічно це неприпустимо", і повідомив, що в розмовах з ним шахтарі підтверджували, що напередодні аварії датчики рівня метану "зашкалювали".

М.ВОЛИНЕЦЬ роз`яснив, що шахта "Щегловська-глибока" одержує державну підтримку, і тому їм трохи легше". Водночас, шахта ім. О.Засядька "що заробить, то і має, тому і прагне всіма силами збільшити видобуток вугілля". "Людські життя в розрахунок не беруться", - констатував член Держкомісії.

М.ВОЛИНЕЦЬ виступає за надання шахті ім. О.Засядька державної підтримки при "надійному державному контролі".

Він також нагадав, що раніше вже пропонував "зменшити інтенсивність вуглевидобування на шахті ім. О.Засядька".