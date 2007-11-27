Прокуратура виявила незаконну передачу 17 га землі батальйонові міліції

На Житомирщині незаконно передали в оренду батальйону міліції 17 га землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеному засіданні колегії прокуратури області повідомив заступник прокурора області Анатолій ЧУМАЧЕНКО.

"Прокуратура виявила факти підробки рішень про виділення земельних ділянок окремим суб’єктам", - сказав А.ЧУМАЧЕНКО.

За його словами, Житомирський міжрайонний природоохоронний прокурор 26 жовтня цього року порушив кримінальну справу за фактом підробки рішення Тетерівської сільради Житомирського району про передачу в оренду окремому батальйону патрульно-постової служби міліції УМВС України в Житомирській області 17,1 га землі.

А.ЧУМАЧЕНКО також наголосив, що кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Крім того, А.ЧУМАЧЕНКО наголосив, що за аналогічні злочини прокурорами Брусилівського та Черняхівського районів також порушено кримінальні справи щодо службовців сільрад цих районів, які підробляли рішення про надання земельних ділянок.