Начальники кількох митних пунктів відсторонені від посад (список)

Начальники ряду українських митних пунктів ще 21 листопада відсторонені від займаних посад.

Про це вчора на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань боротьби з контрабандою повідомив генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, посилаючись на інформацію, надану Генпрокуратурі Державною митною службою України.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.МЕДВЕДЬКА, від займаних посад відсторонені начальник митного посту «Одеса-порт», «Одеса-вантажна», начальник митного пункту «Краковець», перший заступник начальника Миколаївської митниці та перший заступник начальника Південної регіональної митниці.

Загалом О.МЕДВЕДЬКО погодився з критикою Президента Віктора ЮЩЕНКА на адресу правоохоронних органів у питанні протидії контрабанді.

«Правоохоронні органи в цілому не доопрацьовують на цьому напрямку», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

На його думку, для подолання цього явища «є необхідність посилити репресію з боку судових органів». Він пояснив цей вислів, зокрема, тим, що лише в цьому році кожному другому, хто притягався до відповідальності за контрабанду до позбавлення волі, було призначено значно менше покарання.

Під час наради її учасники прийняли за основу проект програми діяльності робочої групи, а також дійшли до висновку, що необхідно розглянути питання про створення в регіонах підрозділів цієї групи.

Друге засідання Міжвідомчої робочої групи з питань боротьби з контрабандою, яку очолюють О.МЕДВЕДЬКО та керівник СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, має відбутися наступного місяця.