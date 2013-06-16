Спалах менінгіту у Ростові: Діагноз підтверджено вже у 45 дітей

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-секретаря міністра охорони здоров'я РФ Олега Салагая.

Вихованець дитячого садка "Теремок" у Ростові-на-Дону 2 червня був госпіталізований з діагнозом "гострий гнійний менінгоенцефаліт", через два дні він помер. Пізніше в лікарні почали надходити інші діти з цієї установи, а також діти з осередку захворювання. Медики повідомляли, що менінгіт підтверджено у 38 дітей, проте ще встановлюється, чи у всіх він викликаний ентеровірусом з осередку захворювання.

"Всього на стаціонарному лікуванні перебувають 75 дітей. Стан усіх стабільний. У 45 хворих підтверджено діагноз ентеровірусного менінгіту. За добу виписано вісім дітей, з моменту початку спалаху - 39. Всього у спалах з моменту його початку залучено 159 осіб", - сказав він.

За словами представника Мінохоронздоров'я, для запобігання виникнення нових випадків, а також виявлення захворілих проводяться всі необхідні заходи, включаючи поквартирні обходи. До теперішнього часу в ході подвірних обходів оглянуто 4,249 тисячі дітей.

"Для повного усунення виниклого спалаху МОЗ Росії очікує найближчим часом результатів санітарно-епідеміологічного розслідування Росспоживнагляду щодо джерела інфекції, причин і механізмів зараження дітей", - додав Салагай.