Одного з керівників Мінтрансу підозрюють у розтраті 400 тисяч

11:52, 28 листопада 2007
Суспільство
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СБУ порушила справу

СБУСлужбою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом розтрати коштів службовими особами одного з державних підприємств Міністерства транспорту та зв’язку України на загальну суму 400 тис. гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в організації злочину підозрюється один з керівників Міністерства транспорту та зв’язку.

Крім того, Службою безпеки продовжується розслідування ряду кримінальних справ за фактами розкрадань державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами цього ж міністерства, зокрема, щодо порушення процедур державних закупівель техніки для потреб транспортної галузі, в результаті чого державі завдано збитків на суму понад 22 млн. грн.

СБ України вживає заходи щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

 

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