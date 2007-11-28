Єврокомісія залишила у “чорному списку” “Українсько-середземноморські авіалінії”

Європейська комісія залишила авіакомпанію “Українсько-Середземноморські авіалінії” у “чорному списку” авіакомпаній, яким заборонено здійснювати польоти до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції представник Єврокомісії Мікелє КЕРКОНЕ.

Він звернув увагу на те, що під час традиційного щоквартального перегляду “чорного списку” Єврокомісія відзначила прогрес, здійснений “Українсько-Середземноморськими авіалініями”, однак вирішила, що виключення авіакомпанії з “чорного списку” поки є передчасним.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Європейська комісія схвалила нові зміни до “чорного списку” авіакомпаній, яким заборонено здійснювати польоти до Європи.

Цими змінами до переліку “заборонених компаній”, зокрема, було включено компанію “Українсько-Середземноморські авіалінії”.

Вперше “чорний список” авіакомпаній був створений у березні 2006 року. З того часу Єврокомісія уже вшосте переглянула його.

Компанія “Українсько-Середземноморські авіалінії” створена в 1998 році. У 2005 році вона здійснила перевезення 450 тис. пасажирів. 60% рейсів були чартерними, 40% - регулярними. Перевезення здійснюється літаками А-320, DC-9, ТУ-134 VIP, AN-24.

Раніше, 4 липня, Єврокомісія додала до “чорного списку” українську компанію Volare Aviation Enterprise, що займається вантажними авіаперевезеннями.