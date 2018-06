Світові ціни на рибу рекордно зросли

Вести.ру цитують дані червневої доповіді Продовольчої організації ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations, ФАО ООН), згідно з якими зведений індекс світових цін на рибу перевищив максимальні рівні, досягнуті в 2011 р. Значення індексу виросло до позначки в 156 пунктів (колишній рекорд - 154 пункти).

У період з січня по травень 2013 зростання цін у порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. склав 7,7%.

На тему: Антимонопольники запідозрили київські супермаркети у змові

Експерти ФАО вважають, що "в найближчі місяці завдяки стабільно високому попиту з боку Китаю, а також факторів, що обмежують пропозицію з низки найважливіших промислових видів, ціни на рибу продовжать зростати".

За прогнозами, обсяг світової торгівлі рибою в цьому році зросте до $130 млрд. Позначка в $100 млрд була вперше подолана в 2008 р.