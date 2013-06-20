Світові ціни на рибу рекордно зросли
На тлі зростання попиту з боку Китаю і тенденції до зниження загальносвітового обсягу вилову риби індекс глобальних цін на рибу ФАО ООН досяг рекордного значення.
Вести.ру цитують дані червневої доповіді Продовольчої організації ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations, ФАО ООН), згідно з якими зведений індекс світових цін на рибу перевищив максимальні рівні, досягнуті в 2011 р. Значення індексу виросло до позначки в 156 пунктів (колишній рекорд - 154 пункти).
У період з січня по травень 2013 зростання цін у порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. склав 7,7%.
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Експерти ФАО вважають, що "в найближчі місяці завдяки стабільно високому попиту з боку Китаю, а також факторів, що обмежують пропозицію з низки найважливіших промислових видів, ціни на рибу продовжать зростати".
За прогнозами, обсяг світової торгівлі рибою в цьому році зросте до $130 млрд. Позначка в $100 млрд була вперше подолана в 2008 р.