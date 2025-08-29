Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів із 5:55 до 22:24.

На синій гілці метро станція "Іподром" в суботу відновить роботу другого виходу до автостанції "Південна". Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Завтра, 30 серпня, відновить роботу другий вестибюль станції метро "Іподром", вихід до автостанції "Південна" (у напрямку "Виставкового центру")", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів із 5:55 до 22:24. Інший вестибюль у напрямку станції метро "Теремки" працює для пасажирів із 5:52 до 22:27.

Відео дня

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі.

Транспорт в Києві - останні новини

22 серпня київський фунікулер відновив роботу після планового щорічного ремонту. Ремонтні роботи проводилися влітку через найменший пасажиропотік у цей час.

У липні повідомлялося, що в Києві розпочалось громадське обговорення можливих змін до правил перевезення собак у метро.

Крім того, відомий у столиці ретро-трамвай М2-М "1892" повернувся на історичний Поділ та готовий до екскурсійних поїздок за маршрутом: "Контрактова площа – площа Тараса Шевченка" і в зворотному напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: