Ющенко написав Януковичу листа про книжки
...щоб нафтотрейдери та бібліотеки не стояли "на одному рівні"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить уряд України при доопрацюванні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» збільшити видатки на підтримку українського книговидання та книгорозповсюдження.
Як повідомляє прес-служба Президента України, лист відповідного змісту глава держави направив на адресу прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.
У листі В.ЮЩЕНКО наголошує, що ситуація, яка склалася довкола об`єктів видавничої справи внаслідок запровадження без детального прогнозно-аналітичного опрацювання статті 118 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», призвела до виселення або загрози виселення низки видавництв і книгарень. «Передбачивши конкурсні засади при укладанні договорів на оренду офісних і виробничих площ, законодавець поставив на один щабель за своєю платоспроможністю, з одного боку, власників ресторанів, казино, крамниць готового одягу, газо- і нафтотрейдерів тощо, з іншого – творчі спілки, картинні галереї, мистецькі майстерні, бібліотеки, державні й приватні видавництва, книгарні», – підкреслює Президент України.
Він звертає увагу прем’єр-міністра на те, що уряд у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» не передбачив у переліку об`єктів, на які не поширюються конкурсні засади при укладанні договорів на оренду державного і комунального майна, видавництва та книгарні. У зв`язку з чим В.ЮЩЕНКО просить внести відповідні зміни до статті 85 зазначеного законопроекту.
Крім того, уряд не взяв до уваги пропозицію, направлену Президентом у червні цього року, передбачити в проекті держбюджету на 2008 рік суттєве збільшення видатків у рамках бюджетних видавничих програм – Міністерства освіти і науки України (150 млн. грн.), Державного комітету телебачення і радіомовлення (40 млн. грн.), Міністерства культури і туризму (42 млн. грн.). На сьогодні відповідно до Додатка 3 зазначеного законопроекту на видання, придбання, зберігання і доставку підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів передбачено 129,96 млн. грн., на випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» – 20 млн. грн., на забезпечення розвитку та застосування української мови – 21 млн. грн., в тому числі на закупівлю книжкової продукції українських видавництв для поповнення фондів бібліотек – 9 млн. гривень.
«З огляду на необхідність якнайдієвішої підтримки українського книговидання та книгорозповсюдження прошу врахувати це при доопрацюванні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік», – йдеться в листі глави держави.