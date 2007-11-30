Ющенко умовив київського мера не піддавати Київ новому переділу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критично оцінює роботу трьох голів районних державних адміністрацій Києва: Подільської – Євгена РОМАНЕНКА, Святошинської – Володимира МАЗЕПИ і Дніпровської – Олександра СОТНИКОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося на зустрічі В.ЮЩЕНКА з головою Київської міської державної адміністрації Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Причини такої оцінки глави держави – невиконання доручень і указів щодо забезпечення життєдіяльності інвалідів та доступу їх до державних установ і громадського транспорту. Підставою для критики цих посадовців також стала відсутність підтримки з їхнього боку діяльності творчих спілок, культурних організацій, обмеження роботи музеїв, творчих спілок, картинних галерей і недотримання вимог законодавства стосовно охорони пам’яток культури і історії.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня на розширеному засіданні колегії Київської міськдержадміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що проситиме Президента України Віктора ЮЩЕНКА звільнити трьох голів районних у місті Києві державних адміністрацій: Дніпровської – О.СОТНИКОВА, Подільської – Є.РОМАНЕНКА і Святошинської – В.МАЗЕПУ - «за проколи і проблеми» у відповідних районах.

16 листопада Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що у разі, якщо найближчим часом Президент не підтримає його ініціативу про звільнення керівників цих районів, то ці райони будуть розділені і приєднані до інших.