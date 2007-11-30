Чи зможе Тимошенко впоратися з газовими проблемами?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що у питанні врегулювання газових поставок Україна сьогодні має «чітку перспективу». Про це він сказав в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

«Я не буду робити песимістичних коментарів. Почну з того, що сьогодні ми маємо досить серйозно опрацьовану і узгоджену угоду з ключовими гравцями, які забезпечуватимуть поставки газу в Україну в найближчі 5-7 років. Ми, можливо, вперше зараз прийшли до ситуації, коли ми можемо підписати документ, який буде регулювати на перспективу це питання не тільки по часу, але по засадах, принципах і, зокрема, по формулі визначення ціни на газ. Цей документ має виключну готовність, я б сказав, фінальну готовність», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я виходжу з того, що сьогодні в України є способи, сприйнявши обставини, які складаються на газовому ринку, серйозно їх пом’якшити через відповідні ініціативи. Про них я зможу говорити днів через сім-вісім. Переконаний, що у питанні врегулювання газових поставок ми сьогодні маємо досить ясну і досить чітку перспективу», - запевнив він.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Юлія ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра впоратися з цими газовими проблемами, Президент сказав: «Я можу чітко сьогодні заявити одне: Україна провела на найвищому рівні дуже важкий і дуже важливий для нас переговорний процес. Ми сьогодні знаходимося на фінальній стадії формального підписання цього документа. Я думаю, що як тільки у Росії закінчаться парламентські вибори, наступний тиждень я відведу уряду для того, щоб ці всі речі заформалізувати, поставити підписи. Щодо нашої позиції, то ми виклали ті аргументи, які б хотіли, щоб їх почули як країни-постачальники газу, так і країни, які забезпечують транзит газу, і мені здається, що цей діалог був досить продуктивний».

Як повідомляв УНІАН, ВАТ "Газпром" (Росія) домовився з Туркменістаном про підвищення ціни на імпортований газ до 130 дол. за тис. куб. м у першій половині 2008 року зі 100 дол. за тис. куб. м у 2007 році. Ціну на друге півріччя 2008 року визначено на рівні 150 дол. за тис. куб. м.

Нагадаємо, "Газпром" перепродує основну частину середньоазіатського газу, в якому домінує туркменський, до України. Україна купує газ у фірми-посередника, половина якої належить "Газпрому", й розраховувала, що колишні російсько-туркменські домовленості залишаться в силі. Ціну на газ у 2008 році для України поки не узгоджено.

Раніше у відносинах між РФ і Туркменістаном діяв трирічний контракт до 2009 року, згідно з яким вартість газу було встановлено на рівні 100 дол. за тис. куб. м.

Росія в останні роки підвищує ціну газу для суміжних держав, проте в різному масштабі. Через це Захід звинувачує Кремль у використанні експортних можливостей для тиску на нелояльні країни, такі як Україна та Грузія.

Президент РФ Володимир ПУТІН нещодавно пообіцяв Україні "м`який" перехід на ринкові умови поставок енергоносіїв.

Оскільки при поставках до України російський газ змішується з туркменським, подорожчання останнього може призвести до підвищення цін для української сторони. Так, у зв`язку з подорожчанням туркменського газу з 1 січня 2007 року ціна для України піднялася з 95 до 130 дол. за тис. куб. м.

Відповідно до міжурядових угод, російський газовий холдинг забезпечує транзит туркменського газу по території Росії до України.

Раніше представники "Газпрому" заявляли, що ціна газу для України в 2008 році може становити 160 доларів за тисячу кубометрів, якщо сторони підпишуть угоду про поетапний перехід на середньоєвропейську ціну до 2011 року. Середньоєвропейська ціна на газ може досягти 300 доларів за тисячу кубометрів вже в 2008 році.