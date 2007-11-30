У Криму винесли вирок 24-річному ґвалтівнику-убивці

Рішенням Апеляційного суду Автономної Республіки Крим за серію зґвалтувань і вбивств засуджено до вищої міри покарання 24-річного автокранівника з Алупки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, чоловіка було затримано 13 березня цього року. «У ході роботи по розкриттю замаху на вбивство неповнолітньої слідство висунуло версію про те, що декілька нападів на дівчат у Великій Ялті вчинено однією особою. Про це свідчив, зокрема, спосіб здійснення злочинів», - кажуть у прокуратурі. Наприкінці березня підозрюваному було пред`явлено обвинувачення.

Днями батька двох малолітніх дітей визнано винним у вчиненні впродовж 2005-2007 років двох вбивств і замаху на умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, ряду зґвалтувань і «насильницьких задоволеннях статевої пристрасті неприродним способом».

Зібрані слідством докази повністю підтвердилися в суді, рішення якого ще може бути оскаржено підсудним - воно ще не набрало чинності.