Газпром продаватиме нафту і газ не за долари, а за рублі

Україні в 2008 р. доведеться більше платити за російський природний газ, а його остаточна ціна буде визначена в результаті переговорів, які розпочнуться "дуже скоро".

Як повідомляє ПРАЙМ-ТАСС, про це заявив у четвер у Нью-Йорку заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр МЕДВЕДЄВ.

За його словами, російсько-українські переговори щодо газу, зазвичай, проходять у "нормальному і конструктивному ключі".

О.МЕДВЕДЄВ запевнив, що з постачаннями газу в Європу жодних проблем не буде, незважаючи на те, що мали місце в недалекому минулому випадки перебоїв з транспортуванням газу через територію України та Білорусі.

Заступник голови російського газового концерну висловив "повну впевненість" у тому, що через 5-8 років ринкова капіталізація "Газпрому" досягне 1 трлн. дол.

Він також зазначив, що "Газпром" може почати торгувати нафтою і газом не за долари, а за рублі і євро. "Ми серйозно подумуємо про те, щоб продавати наші ресурси за рублі", - сказав, зокрема, О.МЕДВЕДЄВ, не уточнюючи, коли може бути прийняте таке рішення.

Стосуючись перспектив зростання цін на вуглеводневу сировину, О.МЕДВЕДЄВ сказав, що "Газпром" цілком би влаштовувала ціна нафти більше 70 дол./барель. За його словами, компанія розраховує продавати природний газ за ціною від 300 до 350 дол. за 1 тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю Бі-Бі-Сі висловив переконання, що в питанні врегулювання газових постачань Україна на сьогодні має «чітку перспективу».

«Я не робитиму песимістичних коментарів. Розпочну з того, що на сьогодні ми маємо досить серйозно опрацьовану та узгоджену угоду, з ключовими гравцями, які забезпечуватимуть постачання газу в Україну в найближчі 5-7 років. Ми, можливо, вперше зараз досягли до ситуації, коли ми можемо підписати документ, який регулюватиме на перспективу це питання не тільки за часом, а й за принципами, і, зокрема, за формулою визначення ціни на газ. Цей документ має виняткову готовність, я б сказав, фінальну готовність», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я виходжу з того, що сьогодні у України є способи, сприйнявши обставини, що складаються на газовому ринку, серйозно їх пом`якшити через відповідні ініціативи. Про них я зможу говорити днів через сім-вісім. Переконаний, що в питанні врегулювання газових постачань ми сьогодні маємо досить ясну і достатньо чітку перспективу», - запевнив він.

Узбекистан слідом за Туркменістаном заявив про намір підняти з 2008 року ціну на газ для російського "Газпрому" з нинішніх 100 дол. за тис. куб. м. ("Газпром" домовився з Туркменістаном про підвищення ціни на газ, що імпортується, до 130 дол. за тис. куб. м в першій половині 2008 року з 100 дол. за тис. куб. м у 2007 році. Ціна на друге півріччя 2008 року визначена на рівні 150 дол. за тис. куб. м).

Як повідомило джерело в державному концерні "Узбекнафтогаз", це питання планується обговорити з "Газпромом" у грудні. Узбекистан у минулому вже підвищував ціну на газ для Росії слідом за Туркменістаном.

Узбекистан разом з Туркменістаном є найбільшим видобувачем природного газу в Центральній Азії – понад 60 млрд. куб. м за рік, але експортує значно менше: 12,6 млрд. куб. м, з них 9,0 млрд. куб. м - до Росії.

Володарем основних в СНД магістральних трубопроводів є "Газпром". Росія в останні роки підвищує ціну газу для суміжних держав, проте в різному масштабі. Через це Захід звинувачує Кремль у використанні експортних можливостей для тиску на нелояльні країни, такі як Україна і Грузія.

Президент РФ Володимир ПУТІН нещодавно пообіцяв Україні "м`який" перехід на ринкові умови постачання енергоносіїв.

Раніше представники "Газпрому" заявляли, що ціна газу для України в 2008 році може скласти 160 доларів за тисячу кубометрів, якщо сторони підпишуть угоду про поетапний перехід на середньоєвропейську ціну до 2011 року. Середньоєвропейська ціна на газ може досягти 300 доларів за тисячу кубометрів вже в 2008 році.

До січня 2006 року газ в Україну поставлявся за ціною 50 дол. за тис. куб. м, з січня 2006 року - 95 дол. за тис. куб. м, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. куб. м.