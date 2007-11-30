Мельниченко поїхав до США квапити експертів

Генеральна прокуратура України перенесла строки проведення слідчих дій у колишньому кабінеті екс-Президента Леоніда КУЧМИ через відсутність міжнародних експертів.

Про це УНІАН повідомив адвокат екс-майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ.

Адвокат підтвердив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО мав намір узяти участь у цих слідчих діях, і з Генеральною прокуратурою України все було узгоджено.

«Разом з тим, МЕЛЬНИЧЕНКО наполягає, що слідчі дії повинні відбуватися відповідно до рекомендацій ПАРЄ від 3 травня 2007 року, де відзначено, що обставини записування мають бути відтворені у справжньому середовищі КУЧМИ за участі тих осіб, чиї розмови були записані. До проведення даних слідчих дій мають бути залучені як українські, так і міжнародні експерти», - наголосив П.СИЧОВ.

Адвокат також нагадав, що 22 червня 2007 року у кабінеті №201 на Банковій (у Секретаріаті Президента - УНІАН) був проведений перший етап слідчих дій щодо відтворення обстановки записування, який повністю підтвердив покази М. МЕЛЬНИЧЕНКА, а саме те, що він діяв так, як про це давав свідчення.

«На очікуваному черговому етапі слідчих дій мали брати участь спеціалісти у галузі фоноскопії. Планувалося, що спільно із українськими працювали б й іноземні авторитетні фахівці. Мова йшла про те, щоб ідентифікувати голоси, які є на записах, зроблених у кабінеті КУЧМИ МЕЛЬНИЧЕНКОМ, з голосами конкретних осіб», - пояснив П.СИЧОВ.

«МЕЛЬНИЧЕНКО наполягає на тому, щоб у слідчих діях при відтворенні обстановки та обставин запису розмов брали участь екс-Президент Леонід КУЧМА, голова його адміністрації Володимир ЛИТВИН, колишній голова СБУ Леонід ДЕРКАЧ та інші, які проходять по справі Гонгадзе у різному статусі і голоси яких у відтвореній тогочасній обстановці необхідні», - уточнив адвокат.

За словами П.СИЧОВА, на даний час М.МЕЛЬНИЧЕНКО відбув до США зі сподіваннями, що зможе прискорити приїзд міжнародних експертів в Україну.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурори Олександр МЕДВЕДЬКО 27 листопада заявив, що Генпрокуратура сподівалась 1-2 грудня провести у Секретаріаті Президента другий слідчий експеримент у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

22 червня поточного року представники Генеральної прокуратури провели у кабінеті глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ перший слідчий експеримент у рамках розслідування кримінальної про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Саме цей кабінет раніше займав екс-Президент Л.КУЧМА. Під час експерименту у кабінеті було відтворено попередній інтер`єр.

Під час експерименту, крім слідчих, у приміщенні Секретаріату Президента був присутній М.МЕЛЬНИЧЕНКО.