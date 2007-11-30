На вихідні синоптики обіцяють дощі з мокрим снігом

На вихідні дні синоптики прогнозують в Україні дощі з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, завтра, 1 грудня у південній частині та східних областях очікується дощ з переходом в мокрий сніг, у Криму та Приазов`ї місцями сильні опади; температура впродовж доби 1-6° тепла. На решті території невеликий мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

2 грудня вночі у східній половині, вдень у західних областях, 3 грудня в західних, північних та місцями центральних областях синоптики прогнозують невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, слабке налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.

Температура 2 грудня вночі становитиме 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя до 11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні та заході вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла; 3 грудня у східних областях температура істотно не зміниться, на решті території дещо підвищиться: температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, в західній та південній частині 5-10° тепла.

4-5 грудня в Україні очікуються невеликі та помірні опади переважно у вигляді дощу (у західних областях місцями невеликі опади), лише 4 грудня у Донецькій та Луганській, а 5 грудня у північних (окрім Сумської), Вінницькій та Черкаській областях без істотних опадів. Температура у південній частині вночі становитиме 1-6° тепла, вдень 3-9°, 4 грудня в Криму до 12° тепла; на решті території 4 грудня вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-7° тепла, 5 грудня вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

Завтра у Києву та області утримається хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. Температура у Києві вночі становитиме 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

2-3 грудня у столиці та області без істотних опадів, лише вдень 3 грудня невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 2 грудня 2-7° морозу, вдень 3 грудня 0-5° тепла, в решту часу від 3° морозу до 2° тепла.

4-5 грудня у Києві та області без істотних опадів, лише вночі та вранці 4 грудня опади, переважно у вигляді дощу. Температура 4 грудня вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; 5 грудня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.