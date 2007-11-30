Середня ціна бензину А-95 подолала ”психологічну” позначку в 1 долар за літр

Середня по Україні ціна на бензин А-95 подолала "психологічну" позначку в 1 долар за літр.

З 23 по 30 листопада середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,6-1,3% (в середньому на 0,9%), повідомили УНІАН у консалтинговій компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Київ).

Так, за даними моніторингу компанії UPECO, з 23 по 30 листопада середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

бензин А-76 – збільшилася на 1,3% – з 4,66 грн./літр – до 4,72 грн./літр

бензин А-92 – збільшилася на 0,8% – з 4,85 грн./літр – до 4,89 грн./літр

бензин А-95 – збільшилася на 0,6% – з 5,00 грн./літр – до 5,03 грн./літр

дизельне пальне – збільшилася на 0,8% – з 4,95 грн./літр – до 4,99 грн./літр.

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