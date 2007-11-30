Подробиці про загибель на полюванні президента ”Харківміськбуду”

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, сьогодні о 2-й годині ночі до центральної районної лікарні м. Зміїв з вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітини було доставлено невідомого чоловіка, який від отриманого поранення помер.

Правоохоронцями оперативно було встановлено його особу. Потерпілим виявився Блуашвілі Георгій Тугушевич, 47-річний харків’янин, президент ТОВ «Харківміськбуд».

З власних джерел кореспонденту УНІАН стало відомо, що це було нічне браконьєрське полювання на косуль. На карабін, з якого був смертельно поранений Г.Блуашвілі, дозволу не було. За словами учасників полювання, після пострілу і зупинки автомобіля Г.Блуашвілі встиг сказати, що він сам застрелив себе. В автомобілі перебував водій, а також ще один мисливець – підполковник міліції, колишній старший дільничний інспектор одного райвідділів міліції.

Працівниками Головного управління МВС України в Харківській області проводяться необхідні оперативно-слідчі заходи з метою встановлення детальних обставин події, ведеться опитування її учасників, свідків та очевидців, призначено відповідні експертизи.