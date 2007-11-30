Черновецький заспокоїв: маршрутки не подорожчають, а він сам - не агресивний

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що з 1 грудня ціни на проїзд у маршрутних таксі столиці не підвищуватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Відповідаючи на запитання, що буде із завтрашнього дня з тарифами на проїзд у маршрутках, оскільки в багатьох з них висять оголошення про збільшення вартості проїзду, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Вони тільки висять, і більш нічого».

«Адміністрація вживатиме заходів, але, швидше за все, це будуть не заходи, а мерія вступатиме в діалог із власниками транспортних засобів, які не виконують ліцензійні умови. Я думаю, що у нас є можливість трошки стримати тих людей, які хочуть заробити на простих киянах через приватні перевезення», - заявив мер.

Він також відзначив, що на сьогодні міська влада «потужними темпами відновлює» громадський транспорт у столиці, який, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, був зруйнований попередньою владою, «коли різні поважні дядьки з вищих ешелонів влади стояли за кожним автобусиком, за кожним транспортним агентством».

За його словами, Київ сьогодні має можливість закуповувати нові транспортні засоби завдяки значному обсягу міського бюджету. «Я думаю, що ми братимемо напрям на те, щоб громадський транспорт знову повернувся на всі вулиці і вулочки Києва», - підкреслив мер.

При цьому він зазначив, що маршрутки все ж таки залишаться в місті. «Я з повагою ставлюся до тих, хто створює робочі місця, і не налаштований агресивно», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.