Міліція запевняє, що справу проти журналістів у Врадіївці уже закрили

Зокрема відзначається, що 3 липня 2013 року до Врадіївського райвідділу внутрішніх справ звернулася дружина екс-керівника цього міліцейського підрозділу. Вона повідомила, що четверо невстановлених осіб проникли на територію її домоволодіння, розташованого в смт Врадіївка, та не пред’явивши будь-яких документів, що посвідчують особу, без її дозволу почали проводити відео- та фотозйомку. Цим, на думку заявниці, громадяни втрутились у приватне життя її родини.

У відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу це повідомлення було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

На тему: У Врадіївці затримали журналістів 1+1, ТВі та Лівого берега

«5 липня 2013 року слідчим відділом Врадіївського райвідділу за результатами проведеного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч.1 ст.284 Кримінального процесуального кодексу України – у зв’язку з відсутністю складу злочину», - зазначається в повідомленні.

Таке рішення прийнято слідчими у зв’язку з тим, що не було встановлено факт порушення працівниками засобів масової інформації права на приватне життя, оскільки цей злочин має місце тоді, коли особою незаконно збирається або поширюється конфіденційна інформація про іншу особу, дозвіл на розповсюдження якої вона не давала.

У повідомленні також додається пояснення, що «такою інформацією можуть бути відомості про приватне життя особи, що становлять її особисту чи сімейну таємницю – зокрема, інформація про освіту, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, дату і місце народження, майновий стан та інші персональні дані про особу».