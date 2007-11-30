Горбаль: відповідальність за поширення наркотиків має наступати з 14 років

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів)».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської організації Партії регіонів, за словами В.ГОРБАЛЯ, нині в Україні спостерігається чітка тенденція до загострення ситуації з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. «Немає жодного регіону в Україні, в якому б проблема наркоманії не стояла гостро. За останні п’ять років лише за офіційною статистикою кількість наркозалежних українців зросла майже в 1,5 рази”, - підкреслив автор законопроекту.

При цьому, за словами депутата, велике занепокоєння викликає ситуація з контрабандою наркотиків. Завезені контрабандним шляхом, вони реалізуються, як правило, в студентських гуртожитках, нічних клубах, барах, казино, де найчастіше постійними відвідувачами є молодь, що становить загрозу для нормального розвитку українського суспільства.

“Таким чином, необхідно внести зміни до Кримінального кодексу з тим, аби ефективніше боротися зі злочинами в сфері обігу наркотичних засобів. Я пропоную, зокрема, збільшити мінімальні терміни покарання за злочини у цій сфері, якщо вони скоєні повторно, зменшити вік осіб, для яких передбачена кримінальна відповідальність з 16 до 14, внести зміни до частини 4 статті 309, щоб позбавляти кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних засобів без мети збуту можна було лише особу, яка пройшла повний стаціонарний курс лікування від наркоманії, а не почала лікуватися, як зазначено в чинній редакції», - поінформував В.ГОРБАЛЬ.