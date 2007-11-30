Помер Годзілла

Крокодил Годзілла, який влітку втік з маріупольського цирку, а 28 листопада був переданий співробітникам МНС, помер, повідомляє Лента.ру .

Нільський крокодил Годзілла втік від своїх господарів наприкінці травня. Поплававши в Азовському морі, він влаштувався в районі теплоцентралі металургійного комбінату. Спроби зловити його півроку не вдавалися. Годзіллу спіймали робітники з металургійного комбінату, коли він був у стані сплячки. Йому зав`язали лапи і пащу скотчем і доставили до Донецька.

Спочатку співробітники МНС стверджували, що рептилія почувається добре. Її розв`язали і помістили в бак з теплою водою. Щоправда, Годзіллу, як повідомляє газета "Сегодня", не годували, оскільки рятувальники "не знали, що йому давати, щоб не зашкодити його здоров`ю".

Найближчими днями за твариною мав приїхати дресирувальник, який вже будував плани, як крокодил знову бавитиме публіку. Але Годзілла все-таки розладнав плани своїх колишніх господарів...