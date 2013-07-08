Курс долара до більшості світових валют досяг трирічного максимуму

Так, до кінця торгів долар подорожчав до євро до 1,2832 долара з 1,2914 долара днем ​​раніше.

До японської валюти курс долара виріс до 101,19 ієни за долар з 100,03 ієни в кінці попередніх торгів.

До кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США курс долара підскочив до 84,45 пункту з 83,29 пункту в четвер.

Курс долара виявився на найвищому рівні з липня 2010 року, передає ПРАЙМ.

Нагадаємо, 5 липня Міністерство праці США повідомило про зростання числа робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки США в червні на 195 тисяч, хоча очікувалося зростання лише на 165 тисяч.

При цьому безробіття залишилася на травневому рівні (7,6%) при прогнозі зниження до 7,5%. Ситуація на ринку праці є одним з основних факторів, здатних вплинути на рішення Федрезерву щодо майбутнього програми QEIII. На думку аналітиків, дані про число робочих місць однозначно виявилися сильними і, безумовно, стали гарним приводом для зростання курсу долара.

Що стосується ФРС, яка, ймовірно, планує почати скорочувати обсяг викупу активів з ринку після вересневої зустрічі, опубліковані дані лише зміцнили наміри регулятора. Підтримала попит на американську валюту щодо євро також статистика за обсягом промислових замовлень в Німеччині, який у травні скоротився на 1,3% порівняно з квітнем і на 2% - у річному. Аналітики, навпаки, прогнозували зростання показника.