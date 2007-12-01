У Кіровограді збудують перший в Україні храм для дітей-інвалідів

У Кіровограді Патріарх УПЦ - Київського патріархату Філарет освятив місце під забудову першого в Україні храму для дітей-інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, освячення відбувалось за участю представників обласної влади на території лікарні «Добруджа» та реабілітаційного центру.

За словами керівника Кіровоградської обласної організації інвалідів Сергія ПОДОРОЖНЬОГО, храм зведуть за кошти меценатів, у ролі яких виступили місцеві бізнесмени.

«Що це буде за церква? Дерев’яна споруда, схожа на казкову хатину, адже вона призначається, в першу чергу, для дітей. У церкви не буде сходів, що полегшить можливість потрапити всередину інвалідам. Також це символізуватиме відсутність бар’єру між віруючим і храмом», - повідомив С.ПОДОРОЖНІЙ.

За його словами, на території лікарні, де розташується храм, планується створити казкове містечко з ігровими елементами. Проект також передбачає зведення трьох котеджів, у яких змогли б тимчасово проживати батьки, чиї діти лікуються в Центрі реабілітації.

Кінцевий термін будівництва С.ПОДОРОЖНІЙ не називав, зазначивши, що до нового року будуть придбані всі необхідні матеріали.

Спілкуючись із журналістами, Патріарх Філарет наголосив на винятковому значенні храму для інвалідів та знедолених людей, які зможуть звертатись до Бога з проханням допомогти перебороти хворобу.