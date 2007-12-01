На шахті ім. Засядька ще один вибух

1 грудня, о 6.00 в Донецьку, на шахті ім. Засядька, в 13-му західному конвеєрному штреку пласта L1, на горизонті 1078 метрів, стався вибух. У момент вибуху в шахті знаходилися 385 гірників.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, 5 гірників травмовано.

На момент повідомлення відбувалася евакуація шахтарів на поверхню.

Як передає кореспондент УНІАН, вибух стався на тому ж горизонті, що й 18 листопада.