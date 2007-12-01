На шахті ім. Засядька ще один вибух
09:34, 01 грудня 2007Суспільство
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Травмовано п`ятьох гірників
1 грудня, о 6.00 в Донецьку, на шахті ім. Засядька, в 13-му західному конвеєрному штреку пласта L1, на горизонті 1078 метрів, стався вибух. У момент вибуху в шахті знаходилися 385 гірників.
Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, 5 гірників травмовано.
На момент повідомлення відбувалася евакуація шахтарів на поверхню.
Як передає кореспондент УНІАН, вибух стався на тому ж горизонті, що й 18 листопада.
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