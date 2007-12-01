У ДТП постраждав посол Китаю в Україні
10:54, 01 грудня 2007Суспільство
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Від ровера на мерседесі не сховатися
Учора близько 20 години 20 хвилин водій автомобіля "Range Rover", рухаючись тротуаром на вулиці Саксаганського, не пропустив автомобіль "Mercedes Benz Е280", що їхав проїзною частиною вулиці Шота Руставелі та зіткнувся з ним.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та два пасажири автомобіля "Mercedes", серед яких - посол Китайської Народної Республіки в Україні, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
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