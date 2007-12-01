Четверо шахтарів перебувають у реанімації з отруєнням, троє - в травматології

Після сьогоднішнього вибуху газоповітряної суміші на шахті імені О.Засядька 52 гірників звернулися по медичну допомогу, з них 45 – із отруєнням продуктами горіння, четверо гірників, які отруїлися, доставлені до реанімаційного відділення, 3 – до травматології з травмами різного ступеня тяжкості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. У прес-службі підтвердили, що на момент вибуху під землею працювали 385 гірників, на аварійній ділянці – 63.

На цю годину на місці працюють 24 гірничорятувальні відділення Мінвуглепрому, 9 реанімаційних протишокових груп, 10 бригад швидкої допомоги, мобільна опергрупа ГУ МНС. Триває виведення робітників на поверхню копальні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, о 5.55, на шахті ім. Засядька, в 13-му західному конвеєрному штреку пласта L1, на горизонті 1078 метрів, стався вибух. У момент вибуху в шахті перебувало 385 гірників. 5 гірників травмовані. Вибух стався на тому ж горизонті, що і 18 листопада, коли під час вибуху метану загинуло 100 гірників.