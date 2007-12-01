16 років тому відбувся Референдум про незалежність України

Сьогодні українці відзначають 16-у річницю Всеукраїнського референдуму про незалежність України.

Як підкреслив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час вручення державних нагород з нагоди 16-ї річниці підтвердження Всеукраїнським референдумом Акта незалежності України, «те, що відбулося шістнадцять років тому – свідчення того сумління, стремління, які в нації передавалися від батька до сина на генетичному рівні». Президент також додав, що українцям «ще дуже багато треба відновити правди стосовно того, що належить до творення нашої держави».

Довідка УНІАН. 1 грудня 1991 року українці підтримали Акт про незалежність України, ухвалений Верховною Радою України 24 серпня 1991 р., висловившись, таким чином, за незалежність України. До бюлетеня з референдуму були включені текст Акту проголошення незалежності України та запитання: «Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?». У голосуванні взяли участь 31 млн. 891,7 тис. громадян, або 84,2% загальної кількості включених до списків. З них на запитання бюлетеня відповіли «Так, підтверджую» 28 млн. 804,1 тис. громадян, або 90,3%. Позитивну відповідь дало населення всіх областей України, незалежно від національної приналежності.

1 грудня 1991 року також був обраний перший Президент незалежної України - Леонід КРАВЧУК.

До виборчого бюлетеня були включені Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук; голова Львівської облради Вячеслав Чорновіл; голова Української Республіканської партії Левко Лук’яненко; заступник голови Верховної Ради України Володимир Гринів; голова Української Народної партії Леопольд Табурянський; голова Народної Ради в парламенті України Ігор Юхновський;

Президентом України став Леонід Макарович Кравчук, за якого проголосували 19 млн. 643,6 тис. громадян (що 61,56% взяли участь в голосуванні).