У Полтавській області будують 35 церков

У Полтавській області, яка розділена на Полтавсько-Миргородську і Кременчуцько-Хорольську єпархії, будуються 35 церков.

Про це УНІАН повідомив владика Полтавсько-Мирогодської єпархії УПЦ, архієпископ ФИЛИП.

“Сьогодні на території області будується 35 церков. У Полтаві будується кафедральний собор”, - сказав архієпископ.

За його словами, будівництво церков ведеться переважно на територіях сіл і селищ міського типу.

Всього в Полтавській області функціонує 410 церков.