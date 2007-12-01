У Полтавській області будують 35 церков
14:01, 01 грудня 2007Суспільство
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...а в Полтаві - кафедральний собор
У Полтавській області, яка розділена на Полтавсько-Миргородську і Кременчуцько-Хорольську єпархії, будуються 35 церков.
Про це УНІАН повідомив владика Полтавсько-Мирогодської єпархії УПЦ, архієпископ ФИЛИП.
“Сьогодні на території області будується 35 церков. У Полтаві будується кафедральний собор”, - сказав архієпископ.
За його словами, будівництво церков ведеться переважно на територіях сіл і селищ міського типу.
Всього в Полтавській області функціонує 410 церков.
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