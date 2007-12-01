На шахті ім.Засядька всі роботи припинено

У Донецьку на шахті імені О.Засядька зараз усі роботи припинено. Про це журналістам на шахті сьогодні повідомив віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, передає кореспондент УНІАН.

"Ми ухвалили рішення повністю припинити роботи щодо пласту L1", - сказав віце-прем`єр.

А.КЛЮЄВ уточнив, що вибух на аварійній ділянці шахти стався тоді, коли 65 чоловік розбирали завали, які утворилися після вибуху 18 листопада.

"Не було видобувних робіт, там розбирали завали, і відновлювався транспортний ланцюг. У даний час усі люди виведені і роботи припинено", - констатував віце-прем`єр.

Він також висловив припущення, що у зв`язку з припиненням вуглевидобування на пласті на шахті скоротять робочі місця. "Скорочення робочих місць буде. Люди можуть бути переведені на інші ділянки", - відзначив А.КЛЮЄВ. При цьому він додав, що навіть при тому, що пласт містить значні запаси вугілля доброї марки, "це не має жодного значення".