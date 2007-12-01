На шахті ім.Засядька всі роботи припинено

15:55, 01 грудня 2007
Суспільство
1135 0

Буде скорочення робочих місць

У Донецьку на шахті імені О.Засядька зараз усі роботи припинено. Про це журналістам на шахті сьогодні повідомив віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, передає кореспондент УНІАН.

"Ми ухвалили рішення повністю припинити роботи щодо пласту L1", - сказав віце-прем`єр.

А.КЛЮЄВ уточнив, що вибух на аварійній ділянці шахти стався тоді, коли 65 чоловік розбирали завали, які утворилися після вибуху 18 листопада.

"Не було видобувних робіт, там розбирали завали, і відновлювався транспортний ланцюг. У даний час усі люди виведені і роботи припинено", - констатував віце-прем`єр.

Він також висловив припущення, що у зв`язку з припиненням вуглевидобування на пласті на шахті скоротять робочі місця. "Скорочення робочих місць буде. Люди можуть бути переведені на інші ділянки", - відзначив А.КЛЮЄВ. При цьому він додав, що навіть при тому, що пласт містить значні запаси вугілля доброї марки, "це не має жодного значення".

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter