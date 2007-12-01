Клюєв: вибухи на кілометровій глибині наука відвернути не може

Віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляє, що "наша наукова база не досягла того рівня", аби запобігати таким аваріям, що сталася на шахті імені Засядька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр сказав сьогодні на прес-конференції на шахті.

"Усі члени комісії дійшли думки, що на таких глибинах, і на таких пластах, де високий вихід газу-метану, на жаль, дуже багато процесів з наукового погляду нез`ясовне. Тобто, наша наукова база не досягла того рівня, за якого ми могли б зробити так, аби цього не ставалося", - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що на шахті імені Засядька на базі пласта L1, де сталися вибухи, буде відкрито спеціальний науковий центр. При цьому А.КЛЮЄВ уточнив, що витрати на створення такого центру можуть становити близько 2,5 млрд. гривень.

На думку А.КЛЮЄВА, в цьому науковому центрі могли б спільно працювати українські і зарубіжні гірські вчені.

"Запросимо українських учених. Треба буде, запрошуватимемо вчених з інших країн. Напхаємо найсучаснішою апаратурою, і відпрацьовуватимемо на базі цього центру всі технології, що стосується безпечного ведення робіт на великих глибинах і газоносних пластах, які є вибухонебезпечними", - підсумував А.КЛЮЄВ.