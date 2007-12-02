На відродження льонарства потрібні 7 років

Міністерство аграрної політики України має намір розробити державну програму відродження галузі льонарства строком на 7 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінагрополітики, заступник міністра аграрної політики Сергій МЕЛЬНИК провів нараду з питань розвитку галузі льонарства, за підсумками якої було ухвалене рішення розробити Державну програму відродження галузі строком на 7 років.

До створення цього документа планується залучити науковців, провідних фахівців Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінфіну, Мінекономіки, галузевих асоціацій, льоносіючих і переробних підприємств.

Також затверджена постійна робоча група для підготовки пропозицій і опрацьовування заходів, направлених на оновлення льонозбиральної техніки і технологічного устаткування льонозаводів, упровадження новітніх технологій, сприяння залученню інвестицій в галузь.