У п’ятиповерховому житловому будинку Хмельницька вибухнув газ
10:57, 02 грудня 2007Суспільство
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Ведеться слідство
У Хмельницькому в п’ятиповерховому житловому будинку в квартирі на першому поверсі стався вибух газу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вибух стався сьогодні о 2-й год. ночі внаслідок пошкодження під час сварки гнучкого з’єднувального шлангу газової плити.
Жертв, постраждалих і руйнування несучих конструкцій будівлі немає.
Правоохоронними органами ведеться слідство.
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