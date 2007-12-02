У п’ятиповерховому житловому будинку Хмельницька вибухнув газ

У Хмельницькому в п’ятиповерховому житловому будинку в квартирі на першому поверсі стався вибух газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вибух стався сьогодні о 2-й год. ночі внаслідок пошкодження під час сварки гнучкого з’єднувального шлангу газової плити.

Жертв, постраждалих і руйнування несучих конструкцій будівлі немає.

Правоохоронними органами ведеться слідство.