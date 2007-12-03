Жителям Чернігова подарують сім грудневих театральних вечорів

У Чернігівському «Молодому театрі» розпочався ХХ фестиваль «Грудневі театральні вечори».

Як передає кореспондент УНІАН, про його відкриття повідомив художній керівник театру, заслужений діяч мистецтв України Геннадій КАСЬЯНОВ.

Він підкреслив, що творчий колектив фестивалю у Чернігові першим започаткував театральні фестивалі. За 20 років склалися добрі творчі стосунки з українськими та російськими театрами.

«Наш фестиваль цінують і люблять актори, їм подобається наша сцена і вимогливий чернігівський глядач. Я вважаю, це і є найпривабливішим для акторів», - зазначив Г.КАСЬЯНОВ.

Протягом семи грудневих вечорів чернігівські шанувальники театрального мистецтва зможуть переглянути 5 вистав театрів зі Львова, Києва та Санкт-Петербурга.

На думку Г.КАСЬЯНОВА, своєрідним подарунком для глядачів стане моновистава пітерського актора Олега ПОПОВА «Сергій Єсенін. Мій шлях».

О.ПОПОВ є одним з кращих виконавців поезії С.Єсеніна, а вистава номінована на національну російську премію «Золота маска».