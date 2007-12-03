Янукович прибув до Донецька

В.о. прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув на шахту ім. О.Засядька в Донецьку, де в неділю відбувся третій вибух, внаслідок чого загинули 5 гірників.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів, В.ЯНУКОВИЧ в Донецьку також проведе засідання Урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків аварії на шахті.

Як повідомляв УНІАН, в неділю о 21.20 на аварійній ділянці шахти ім. О.Засядька відбувся третій вибух метано-повітряної суміші, внаслідок чого загинули 5 гірників, ще 66 госпіталізовано.

Всього, станом на 7.00 понеділка, в результаті першого (відбувся вночі 18 листопада) і третього вибухів на шахті ім. О.Засядька загинуло 106 гірників. На лікуванні після трьох вибухів знаходяться 156 шахтарів.