Наркоман з Росії здався українським прикордонникам

Про це повідомили УНІАН у Харківському прикордонному загоні.

У автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині 10 липня прикордонники затримали мешканця Орловської області громадянина Російської Федерації, який на власному автомобілі «КІА» прямував до Криму.

Чоловік мав характерний розфокусований погляд. Коли прикордонники наблизилися до росіянина зі службовою собакою, він самостійно вийшов із автомобіля та демонстративно склав руки за спиною.

Як виявилося пізніше, чоловік знаходився під дією психотропних речовин.

У автомобілі росіянина прикордонники виявили 59 таблеток психотропного препарату «Фенозепам». Вилучена в нього партія психотропів є найбільшою, яку вдавалося протягом 2013 року виявити харківським прикордонникам.

Зараз встановлюється всі обставини події. Затриманого разом із вилученим передано співробітникам митниці.